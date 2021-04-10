Под Самарой разлившаяся река Кондурча подтопила два низководных моста

В пятницу, 9 апреля, в Самарской области из-за подъема воды в реке Кондурча оказалось подтоплены два низководных моста в Красноярском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, один из подтопленных мостов находится в районе н. п. Малиновый Куст. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 8 апреля в 15:15. Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см.

Сейчас проезд к н. п. Малиновый Куст осуществляется объездным путем по маршруту: Малиновый Куст - Малая Каменка - Кочкари - Угловой - Красный Яр. Протяженность объездного пути 23 км.

9 апреля в 12:40 в чрезвычайные службы поступило сообщение о подтоплении низководного моста в районе п. Кириллинский Красноярского района. Там высота уровня воды над дорожным полотном также составляет до 10 см.

Проезд к населенному пункту Кириллинский сейчас осуществляется по двумя объездным путям. Первый путь, длина которого составляет 27 км начинается от н. п. Кириллинский и идет через села: Малая Каменка - Кочкари - Угловой - Красный Яр.

Длина второго пути 7 км, он начинается от н. п. Кириллинский, проходит через н. п. Кондурчинский и продолжается до Красного Яра.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают. Эвакуация не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.