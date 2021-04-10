Под Самарой разлившаяся река Кондурча подтопила два низководных моста

В пятницу, 9 апреля, в Самарской области из-за подъема воды в реке Кондурча оказалось подтоплены два низководных моста в Красноярском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайного ведомства, один из подтопленных мостов находится в районе н. п. Малиновый Куст. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 8 апреля в 15:15. Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 10 см.
Сейчас проезд к н. п. Малиновый Куст осуществляется объездным путем по маршруту: Малиновый Куст - Малая Каменка - Кочкари - Угловой - Красный Яр. Протяженность объездного пути 23 км.
9 апреля в 12:40 в чрезвычайные службы поступило сообщение о подтоплении низководного моста в районе п. Кириллинский Красноярского района. Там высота уровня воды над дорожным полотном также составляет до 10 см.
Проезд к населенному пункту Кириллинский сейчас осуществляется по двумя объездным путям. Первый путь, длина которого составляет 27 км начинается от н. п. Кириллинский и идет через села: Малая Каменка - Кочкари - Угловой - Красный Яр.
Длина второго пути 7 км, он начинается от н. п. Кириллинский, проходит через н. п. Кондурчинский и продолжается до Красного Яра.
В региональном управлении МЧС России отмечают, что жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают. Эвакуация не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.
Последние комментарии
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.
Ты от части связал две смерти. Вечеринка из за которой разбился малолетний парень проходила 2 часами позже. И тот парень упал не на перила. По первой смерти скажу следующее и надеюсь, что это донесут до всех новостных порталов. Мужчину связанного по рукам и ногам попросту выбросили (возможно уже мертвым) из окна квартиры на 9-ом этаже. Убийцы на данный момент дали лживые показания. СМИ подхватили их версию о пьянстве и самоубийстве. Что противоречит логике, когда человек был трезв и связан, а очевидцы не видели открытых окон. Возможно потерпевшего держали взаперти долгое время с не установленными целями. И видимо человек не выдержал и умер, а тупые убийцы попросту скинули улику.