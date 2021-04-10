За сутки в Самарской области 24 человека умерли от коронавируса

В Самарской области 10 апреля зарегистрировали 201 случай заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 57729 человек, из них выздоровело 54525 пациентов.

Всего в регионе скончались 1211 человек, из них 24 за последние сутки.

В России за последние сутки заболело 8704 человека, выздоровело 9579 человек, скончалось 402 человека.