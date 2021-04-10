Стало известно, где в Самарской области заразились коронавирусом 10 апреля

В субботу, 10 апреля, в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции. Из них большая часть приходится на столицу региона — зарегистрировано 72 больных.

28 человек заболели в Тольятти, 17 в Чапаевске, 15 в Сызрани, 8 в Отрадном, 6 - в Новокуйбышевске. По четыре случая зарегистрировано в Большечерниговском районе, Похвистнево, Октябрьске и Кинеле.

По три случая заражения обнаружено в Ставропольском, Шенталинском, Красноярском, Нефтегорском, Кинель-Черкасском, Приволжском и Волжском районах.

По два случая зарегистрировано в Красноармейском, Безенчукском, Кинельском и Елховском районах.

По одному заболевшему новой коронавирусной инфекцией обнаружено в Большеглушицком, Богатовском, Похвистневском, Борском, Сергиевском, Сызранском, Кошкинском, Камышлинском и Исаклинском районах, а также в Жигулевске.

188 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57729 случаев коронавируса.

Всего скончались 1211 человек, из них за последние сутки 24 человека - мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием; мужчина 71 года; мужчины 71, 71, 73 лет, женщины 51, 60, 69, 76, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 67, 72 лет, женщины 44, 49, 52, 65, 75, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; женщины 72, 73, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 37,93, по стране — 70,31. Коэффициент летальности в области — 2,09, в стране — 2,22. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 9569, нарастающим итогом 2235824.