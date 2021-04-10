Стало известно, где в Самарской области заразились коронавирусом 10 апреля

В субботу, 10 апреля, в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции. Из них большая часть приходится на столицу региона — зарегистрировано 72 больных.
28 человек заболели в Тольятти, 17 в Чапаевске, 15 в Сызрани, 8 в Отрадном, 6 - в Новокуйбышевске. По четыре случая зарегистрировано в Большечерниговском районе, Похвистнево, Октябрьске и Кинеле.
По три случая заражения обнаружено в Ставропольском, Шенталинском, Красноярском, Нефтегорском, Кинель-Черкасском, Приволжском и Волжском районах.
По два случая зарегистрировано в Красноармейском, Безенчукском, Кинельском и Елховском районах.
По одному заболевшему новой коронавирусной инфекцией обнаружено в Большеглушицком, Богатовском, Похвистневском, Борском, Сергиевском, Сызранском, Кошкинском, Камышлинском и Исаклинском районах, а также в Жигулевске.
188 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 57729 случаев коронавируса.
Всего скончались 1211 человек, из них за последние сутки 24 человека - мужчина 46 лет, страдавший инфекционным заболеванием; мужчина 71 года; мужчины 71, 71, 73 лет, женщины 51, 60, 69, 76, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; мужчины 67, 72 лет, женщины 44, 49, 52, 65, 75, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; женщины 72, 73, 73 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 37,93, по стране — 70,31. Коэффициент летальности в области — 2,09, в стране — 2,22. Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки — 9569, нарастающим итогом 2235824.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.