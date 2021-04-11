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Единоборства Спорт

Самарский боксер Максим Власов проиграл поединок американцу Джо Смиту

США. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 10 апреля, в Талсе (штат Оклахома) прошел бой самарского боксера Максима Власова против американца Джо Смита младшего. На кону поединка был вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Бой прошел все 12 раундов, по итогам которых двое судей из трех отдали победу американцу (114:114, 115-112, 115-113), сообщают федеральные СМИ. Однако сам Власов не согласен с решением, считая, что был лучше в бою. Он прокомментировал поединок, признавшись, что тот был тяжелый и конкурентный.

Это четвертое поражение 34-летнего Власова в карьере при 45 победах. Для Смита это 27-я победа.

"Я думал, что выигрываю раунды и уверенно веду по очкам. Я на протяжении всего поединка шел вперед против агрессивного стиля Джо Смита. Я испытывал уверенность в том, что победил и обеспечил себе преимущество по раундам на карточках судей. Я ни разу не чувствовал, что на каком-то этапе боя находился позади. Это была моя возможность показать миру, что я являюсь чемпионом. Я сделал это, и Джо Смит об этом знает", — цитирует слова боксера fightnews.info.

Напомним, бой должен был состояться 13 февраля в США, но накануне стало известно о положительном тесте Власова на коронавирус, который в итоге оказался ложноположительным.

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