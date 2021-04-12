Переболевшие коронавирусом самарцы смогут получить бесплатные лекарства и после выписки

Министерство здравоохранения Самарской области внесло новые предложения в приказ, связанный с обеспечением лекарствами пациентов с коронавирусом, которые получают медицинскую помощь на дому.

Ведомство предлагает расширить круг пациентов, которым положены бесплатные лекарства. С проектом приказа можно ознакомиться на сайте регионального минздрава.

Расширить перечень пациентов с коронавирусом, имеющих право на обеспечение лекарствами за счет средств областной казны при оказании медпомощи на дому, предлагается за счет тех, кто уже выписан из больницы, но еще нуждается в лечении.