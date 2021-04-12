Пять жителей Самарской области умерли от коронавируса за сутки

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В Самарской области 12 апреля зарегистрировано пять смертей от коронавирусной инфекции, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего в регионе скончались 1255 человек.