Жители Сызрани проходят вакцинацию от COVID-19 в мобильном комплексе

В пятницу, 9 апреля, в Сызрани возле торгового центра "Монгора" работал мобильный комплекс Сызранской городской поликлиники, где могли пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции жители города.
Каждого посетителя осмотрел врач, проверил параметры здоровья, температуру, артериальное давление, уровень кислорода в крови.
"Вакцинация — это наше общее дело, и мы с помощью нашего мобильного комплекса решили приблизить ее непосредственно к жителям, к объектам торговли, где горожане часто бывают, — пояснил главный врач Сызранской городской поликлиники Алексей Гайлис. — По графику вакцинация проходит и в поликлинике, но мы предложили руководству торгового центра провести совместную работу, и люди с благодарностью откликнулись. Все заинтересованы в том, чтобы сотрудники торгового центра были привиты, а граждане города могли спокойно пойти в ТЦ, зная, что тут сотрудники вакцинированы и нет опасности заражения".
К мобильному пункту на прививку пришли сотрудники и посетители торгового центра. На повторную прививку жители через 21 день могут прийти как в поликлинику, так и к торговому центру, где также будет работать мобильный комплекс.
"Я пошла в магазин, и мне предложили сделать прививку, я согласилась, — рассказала жительница города Анастасия Савельева. — В октябре прошлого года я переболела пневмонией, поэтому решила, что вакцинация нужна, чтобы самой не заболеть опасной инфекцией и других не заразить".
"Шла по городу, увидела большой автобус, и меня пригласили на прививку. Сделала, потому как мне некогда идти в поликлинику, а тут такая возможность подвернулась. Признаюсь, с удовольствием сделала прививку, и думаю, что надо всем сделать, чтобы остановить распространение инфекции и жить спокойно", — отметила житель Сызрани Нэлла Серкова.
По словам медицинских работников, пройти вакцинацию в мобильном комплексе просто, надо только взять с собой паспорт и СНИЛС. Сейчас городская поликлиника прорабатывает вопрос о том, чтобы мобильный пункт выезжал и в другие районы города, а также в частный сектор, чтобы сызранцы могли обезопасить себя и своих близких от заражения новой коронавирусной инфекцией.
Всего в области работают 164 прививочных пункта, в том числе 19 — на базе новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые медучреждениям региона передал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На сегодняшний день в области привиты более 219 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию свыше 145 тыс. человек.
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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.