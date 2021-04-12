Три человека отравились угарным газом в Самаре

В воскресенье, 11 апреля, в Самарской области три человека пострадали из-за отравления угарным газом.

По данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло в квартире на ул. Гагарина, 106 в Самаре. Пострадали 39-летний мужчина, 33-летняя женщина и девятилетний ребенок. Все они госпитализированы.

По предварительным данным, причиной происшествия была неисправность вентиляции.