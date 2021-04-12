24 апреля в СОУНБ проведут "Библионочь", посвященную космосу

В субботу, 24 апреля, в 18:00 в СОУНБ (пр. Ленина, 14а) пройдет Всероссийская акция "Библионочь", тема которой в этом году - "Книга - путь к звездам".
Пространство библиотеки выступит живой интерактивной демонстрацией достижений человечества в области науки и искусств, связанных с космосом.
У входа в библиотеку установят мощные телескопы от Самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара". Если повезет с погодой, то можно будет полюбоваться морями и океанами на Луне.
В 18:00 в конференц-зале состоится финал областного конкурса буктрейлеров "Мистер Букер".
Также будет работать интерактивная площадка "Космос для жизни" Самарского университета. На ней пройдут лекции "Чей космос: Государственные корпорации VS частные компании"; "Рыбалка в космосе: Как поймать спутник" и мастер-класс от Робототехнического клуба ROBOTIC.
В галерее "Новое пространство" в 19:00 начнется арт-лекция художника, доцента кафедры декоративно-прикладного творчества СГИК Алексея Давыдова "Космогенез в контексте современной абстрактной живописи".
В 20:00 в конференц-зале библиотеки покажут документальный спектакль "#Гагарин". В качестве литературной основы использовались интервью, собранные у реальных участников событий. Автор идеи и постановщик спектакля — театральный режиссер и педагог Ольга Рябова. Пластические сцены создала хореограф Ирина Боровкова.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!