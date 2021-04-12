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Культура

24 апреля в СОУНБ проведут "Библионочь", посвященную космосу

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 апреля, в 18:00 в СОУНБ (пр. Ленина, 14а) пройдет Всероссийская акция "Библионочь", тема которой в этом году - "Книга - путь к звездам".

Пространство библиотеки выступит живой интерактивной демонстрацией достижений человечества в области науки и искусств, связанных с космосом.

У входа в библиотеку установят мощные телескопы от Самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара". Если повезет с погодой, то можно будет полюбоваться морями и океанами на Луне.

В 18:00 в конференц-зале состоится финал областного конкурса буктрейлеров "Мистер Букер".

Также будет работать интерактивная площадка "Космос для жизни" Самарского университета. На ней пройдут лекции "Чей космос: Государственные корпорации VS частные компании"; "Рыбалка в космосе: Как поймать спутник" и мастер-класс от Робототехнического клуба ROBOTIC.

В галерее "Новое пространство" в 19:00 начнется арт-лекция художника, доцента кафедры декоративно-прикладного творчества СГИК Алексея Давыдова "Космогенез в контексте современной абстрактной живописи".

В 20:00 в конференц-зале библиотеки покажут документальный спектакль "#Гагарин". В качестве литературной основы использовались интервью, собранные у реальных участников событий. Автор идеи и постановщик спектакля — театральный режиссер и педагог Ольга Рябова. Пластические сцены создала хореограф Ирина Боровкова.

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