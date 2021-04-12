Губернатор поздравил ветеранов и работников предприятий ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики

В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики в Самарском академическом театре оперы и балета чествовали ветеранов и сотрудников предприятий аэрокосмической отрасли региона. Награды заслуженным представителям профессии вручил глава региона Дмитрий Азаров.

"Дорогие земляки! Уважаемые ракетостроители, конструкторы, ученые, рабочие! Я от всей души поздравляю вас со знаменательным для нашей губернии, для всей страны и мира событием - 60-летием первого полета человека в космос, с Днем космонавтики!" - отметил в приветственном слове губернатор.

Со словами благодарности Дмитрий Азаров обратился к ветеранам отрасли. Ведь именно благодаря их труду Самара считается признанной столицей пилотируемой космонавтики. Губернатор отметил, что мы по-прежнему сохраняем лидерство по надежности ракет, по их безотказности.

"Я рассчитываю, что Самара всегда будет космической столицей, потому что в чем уж точно никогда не было недостатка - так это в талантливых, трудолюбивых, ответственных людях, которые живут и трудятся на Самарской земле", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По традиции, в этот день глава региона отметил лучших представителей аэрокосмической отрасли. Пяти героям вечера он вручил почетный знак Трудовой Славы. Среди - них слесарь-ремонтник 5 разряда АО "РКЦ "Прогресс" Николай Веселов.

"Для меня это знаменательный день. 39 лет назад я пришел на "Прогресс" и практически сразу принял участие в строительстве легендарного "Бурана". Меня как бригадира послали на монтаж станков, на которых производили ракетоносители для "Бурана". Благодарен судьбе, что оказался на этом предприятии", - рассказал Николай Веселов.

Ряд представителей отрасли были отмечены Почетным званием "Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области", Почетным званием "Заслуженный работник промышленности Самарской области", а также благодарностями и Почетными грамотами губернатора Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что сейчас ведется активная работа по развитию научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области.

"В прошлом году в жесткой конкурентной борьбе мы стали победителями конкурса научно-образовательных центров. Теперь по праву претендуем на статус НОЦ мирового уровня. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы в стране было создано 15 таких центров. И мы победили в этой заявке, показав лучший результат нашими перспективными научными разработками и уже конкретными достижениями", - подчеркнул глава региона.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.