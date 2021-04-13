На ул. Гагарина в Самаре горел высоковольтный кабель

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В понедельник, 12 апреля, около 9:49 загорелся высоковольтный кабель в бетонном колодце в районе дома №49 по ул. Гагарина в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.