Восемь человек эвакуировали при тушении пожара на ул. Победы в Самаре

В понедельник, 12 апреля, примерно в 16:50, произошел пожар на ул. Победы, 131 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 2 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 24 человека. Пожар ликвидировали в 17:05.

Из здания эвакуировали восемь человек. Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.