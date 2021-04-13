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Экология Общество

Ужесточение ответственности за выбросы будет дисциплинировать промышленные предприятия

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы Денис Волков приступил к работе над поправкой в федеральный закон, ужесточающей ответственность предприятий за превышение выбросов в атмосферный воздух. Коллеги по комитету ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы поддержали его в этом.

Фото: предоставлено автором

"Сейчас я и моя команда занимаемся разработкой проекта внесения изменений в федеральный закон об административных нарушениях 8.21. Если поправка будет принята, это значительно дисциплинирует руководство заводов. Это очень актуальная тема и для Тольятти, и для других промышленных городов нашей страны. И цель ужесточения ответственности - не выписать как можно больше штрафов, не остановить работу предприятий, а заставить топ-менеджмент промышленных групп неукоснительно соблюдать закон", - сообщил Денис Волков.

Народный избранник пояснил, что сейчас, если на предприятии фиксируют превышение количества выбросов в период неблагоприятных метеоусловий (в этот период завод обязан снижать производственную нагрузку), оно получает штраф в размере 100 тысяч рублей - и все. Он же предлагает увеличить эту сумму до 250 тысяч, а также ввести на законодательном уровне право приостановки деятельности предприятия на срок до 90 суток.

"Это крайняя мера, которую следует применять к злостным нарушителям. Приостановка работы предприятия - это большие финансовые потери, поэтому руководство заводов будет более внимательно относиться к охране экологии. Нужно помнить, что здоровье - это самое важное, люди не должны дышать отравленным воздухом. И если сознательность и совесть некоторых руководителей спят, то их нужно будить рублем", - считает депутат.

Гид потребителя

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