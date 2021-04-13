После пожара в Сызрани обнаружили тело мужчины

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Во вторник, 13 апреля, примерно в 3:22 начался пожар на ул. Щусева, 24 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.