После пожара в Сызрани обнаружили тело мужчины

Во вторник, 13 апреля, примерно в 3:22 начался пожар на ул. Щусева, 24 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Горели вещи на площади 6 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 23 человека, которые ликвидировали возгорание в 4:02.
На месте происшествия обнаружено тело 34-летнего мужчины. Из здания эвакуировали 20 человек.
Причину гибели человека выясняют. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?