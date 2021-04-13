В Нефтегорском районе пенсионеры прошли вакцинацию от COVID-19 рядом с домом

В Самарской области продолжается вакцинация жителей от новой коронавирусной инфекции. К этой работе подключились передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Один из них принимал жителей села Зуевка Нефтегорского района.

19 мобильных ФАПов, которые поступили в систему здравоохранения в начале апреля, предназначены для профилактических, лечебно-диагностических мероприятий. В период активной прививочной кампании по распоряжению главы региона Дмитрия Азарова они также используются как пункты вакцинации населения от COVID-19, в том числе в сёлах с населением менее 100 человек.

Модернизация первичного звена — одно из направлений нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области в том числе часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова.

"На сегодняшний день у нас привито более 2 тыс. человек. Благодаря правительству у нас появились такие мобильные комплексы. Это очень важно, теперь у нас есть возможность приехать в любой отдаленный населенный пункт, даже подъехать к дому ветерана и привить пациента. Это полноценный ФАП на колесах, и мы можем провести диспансеризацию, профосмотр и осмотр групп пациентов, состоящих на диспансерном учете. С появлением ФАПа мы можем в хорошем темпе проводить профилактические мероприятия. Сейчас мы организовали эту работу, стараясь обратить особое внимание на группы риска. Это прежде всего пожилые, люди с хроническими заболеваниями, медицинские, социальные работники, сотрудники сферы образования", — пояснила главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова.

На два района, которые обслуживает Нефтегорская ЦРБ, выделены три мобильных ФАПа, их разделили по направлениям: Нефтегорское, Алексеевское и Утевское, передвижные комплексы выезжают по этим направлениям, стараясь охватить все населенные пункты.

"Чтобы сделать мне прививку, машина подъехала прямо к моему дому, конечно, это очень удобно, — рассказал ветеран труда Николай Пичугин. — Раньше мне надо было ехать в Нефтегорск, а тут я вышел из дома и зашел в специальный медицинский автобус, где мне сделали укол: большая разница. Я не стоял в очереди, не боялся заразиться, не рисковал своим здоровьем. Так что я передаю правительству губернии благодарность за такую организацию работы. Вот это настоящая забота о человеке".

Врач общей практики Надежда Ионова отметила, что всех пациентов обязательно осматривает доктор, сотрудники заполняют анкету, затем вакцинируют жителей и проводят первый этап диспансеризации. "Пожилым жителям очень удобно, что не надо никуда ехать, а для врачей есть необходимое оборудование. В ФАПе тепло, есть вентиляция, а главное — морозильная камера для хранения вакцин", — добавила врач.