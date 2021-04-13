В Нефтегорском районе пенсионеры прошли вакцинацию от COVID-19 рядом с домом

В Самарской области продолжается вакцинация жителей от новой коронавирусной инфекции. К этой работе подключились передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Один из них принимал жителей села Зуевка Нефтегорского района.
19 мобильных ФАПов, которые поступили в систему здравоохранения в начале апреля, предназначены для профилактических, лечебно-диагностических мероприятий. В период активной прививочной кампании по распоряжению главы региона Дмитрия Азарова они также используются как пункты вакцинации населения от COVID-19, в том числе в сёлах с населением менее 100 человек.
Модернизация первичного звена — одно из направлений нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области в том числе часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова.
"На сегодняшний день у нас привито более 2 тыс. человек. Благодаря правительству у нас появились такие мобильные комплексы. Это очень важно, теперь у нас есть возможность приехать в любой отдаленный населенный пункт, даже подъехать к дому ветерана и привить пациента. Это полноценный ФАП на колесах, и мы можем провести диспансеризацию, профосмотр и осмотр групп пациентов, состоящих на диспансерном учете. С появлением ФАПа мы можем в хорошем темпе проводить профилактические мероприятия. Сейчас мы организовали эту работу, стараясь обратить особое внимание на группы риска. Это прежде всего пожилые, люди с хроническими заболеваниями, медицинские, социальные работники, сотрудники сферы образования", — пояснила главный врач Нефтегорской ЦРБ Наталья Мухортова.
На два района, которые обслуживает Нефтегорская ЦРБ, выделены три мобильных ФАПа, их разделили по направлениям: Нефтегорское, Алексеевское и Утевское, передвижные комплексы выезжают по этим направлениям, стараясь охватить все населенные пункты.
"Чтобы сделать мне прививку, машина подъехала прямо к моему дому, конечно, это очень удобно, — рассказал ветеран труда Николай Пичугин. — Раньше мне надо было ехать в Нефтегорск, а тут я вышел из дома и зашел в специальный медицинский автобус, где мне сделали укол: большая разница. Я не стоял в очереди, не боялся заразиться, не рисковал своим здоровьем. Так что я передаю правительству губернии благодарность за такую организацию работы. Вот это настоящая забота о человеке".
Врач общей практики Надежда Ионова отметила, что всех пациентов обязательно осматривает доктор, сотрудники заполняют анкету, затем вакцинируют жителей и проводят первый этап диспансеризации. "Пожилым жителям очень удобно, что не надо никуда ехать, а для врачей есть необходимое оборудование. В ФАПе тепло, есть вентиляция, а главное — морозильная камера для хранения вакцин", — добавила врач.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.