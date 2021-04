Дмитрий Азаров ответил на вопросы самозанятых граждан региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 14 апреля, в неформальной обстановке встретился с самозанятыми гражданами, чтобы обсудить вопросы, волнующие малый бизнес, а также совместно определить пути их решения.

Во время диалога, который продлился больше 3 часов, были подняты самые разные темы: от создания областного маркетплейса до благоустройства общественных пространств.

По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области успешно ведется работа по выводу бизнеса из тени. Предпринимателям, которые регистрируются как самозанятые или ИП, оказывается всемерная поддержка — от обучающих программ до льготных кредитов. При этом особое внимание — субъектам МСП и микробизнесу.

"Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, — это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам встречи. — За прошлый год более 40 000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки".

В Самарской области система поддержки выстроена таким образом, чтобы дополнять, а не дублировать федеральные меры, введенные по поручению президента страны Владимира Путина. Эффективность такого подхода оценили сами люди.

Так, по словам создателя проекта "Is it yours" по производству украшений Ирины Завьяловой, именно меры поддержки бизнеса помогли реализовать ей свои бизнес-идеи даже в период ковид-ограничений.

"В прошлом году, как только режим самозанятых вошел в Самарскую область, я сразу же зарегистрировалась. Я очень ждала этот режим, он очень многое мне дал: я вышла в финал проекта "Мама-предприниматель", получила много бонусов — консультацию с наставником, бизнес-кейс, печать рекламной продукции. Также взяла льготный кредит, который позволил значительно расширить ассортимент продукции", — рассказала девушка.

Реализовывать продукцию Ирине Завьяловой помогает участие в региональных ярмарках для самозанятых.

"Хочу вас, Дмитрий Игоревич, поблагодарить за такие меры поддержки, это очень приятно, — отметила предприниматель. — Несмотря на то, что я воспользовалась практически всеми мерами поддержки, которые существуют, хочу поинтересоваться: какие еще меры поддержки планируется ввести в будущем?"

Дмитрий Азаров отметил, что совсем недавно министерство экономического развития и инвестиций Самарской области проводило опрос предпринимателей, в том числе по мерам поддержки. На основе опроса подготовлены решения, которые глава региона примет в ближайшее время.

Часть мер поддержки была озвучена уже на встрече. Среди них — снижение ставки по льготным кредитам до 4,5%, дополнительные налоговые льготы, а также создание акселерационной обучающей бизнес-программы по отраслевому принципу.

"Вдохновившись вашим выступлением, предлагаю создать грант для людей, которые стали самозанятыми, чтобы они об этом талантливо рассказывали в социальных сетях и на других площадках, — обратился Дмитрий Азаров к Ирине Завьяловой. — То, как вы рассказали свою историю, может вдохновить людей, заставить поверить в свои силы. Потому что первый шаг — всегда сложный, но когда есть позитивные примеры, это мотивирует. Вам поверят больше, чем любому чиновнику, который расскажет то же самое".

С конкретным предложением на встречу с главой региона пришел сооснователь проекта по производству сувенирной продукции "Точка на карте" Сергей Гриндин и предложил создать самарскую платформу, на которой будут представлены товары местных производителей.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу, отметив, что это должна быть полноценная торговая площадка, на который продавец и покупатель смогут заключать сделки.

С интересной инициативой вышел и основатель проекта "Legrodeko" (подарки и изделия из дерева) Николай Погосов. Молодой человек — резидент творческого кластера "Дом 77" в Самаре.

"Фасад творческого кластера нуждается в ремонте, хочу поинтересоваться, возможно ли такой ремонт провести?, — обратился к главе региона предприниматель.

Дмитрий Азаров поручил проработать этот вопрос муниципальным властям и министерству имущественных отношении, в чьей собственности находится здание. А резидента творческого кластера призвал не оставаться в стороне и совместно с другими "постояльцами" "Дома 77" разработать проект оформления фасада.

"Давайте это сделаем креативно, под стать творческому кластеру", — обратился Дмитрий Азаров к Николаю Погосову.

Участники пришли на встречу не с пустыми руками и презентовали сою продукцию: мыло ручной работы, украшения, авторские открытки, сувенирную продукцию. Дмитрий Азаров отметил высокое качество исполнения, подчеркнув, что такие изделия приятно не только получать, но и дарить.

"Дмитрий Юрьевич (Богданов), организовывайте встречу с руководством администрации Самары, администрации правительства, профильных министерств и авторами этой продукции, договаривайтесь о том, чтобы наши творческие земляки изготавливали сувенирную продукцию для гостей региона, официальных делегаций", — поставил задачу министру экономразвития региона губернатор.

Таким образом, самозанятые мастера получат дополнительный и стабильный рынок сбыта, а гости региона — уникальные подарки, отражающие творческий потенциал Самарской области и продвигающие бренд региона.