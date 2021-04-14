Круглосуточный прививочный пункт работает в Самаре на базе горбольницы № 4

В Самаре в целях повышения доступности вакцинации используется и уникальный формат: на базе поликлинического отделения городской больницы №4 (ул. Мичурина, 125) открыт круглосуточный прививочный пункт.
Там можно пройти вакцинацию без записи, в порядке живой очереди, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил областному минздраву оценить востребованность такого пункта и при необходимости расширить эту практику.
Министр здравоохранения Армен Бенян подчеркнул, что пилотный круглосуточный прививочный пункт будет постоянно снабжаться необходимым количеством вакцины. Также он добавил, что сегодня в область поступила новая партия — 34230 доз, их распределяют по медорганизациям. В ближайшие несколько дней ожидается еще 47 тысяч, чуть позднее — более 66 тысяч доз.
Министр особо подчеркнул, что пандемию можно и нужно остановить с помощью вакцинации.
Всего в регионе вакцинацию уже более 224 тысяч жителей области, из них более 147 тысяч получили второй компонент вакцины. Среди всех привившихся более 52% — это люди старше 60 лет.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.