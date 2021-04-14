Круглосуточный прививочный пункт работает в Самаре на базе горбольницы № 4

В Самаре в целях повышения доступности вакцинации используется и уникальный формат: на базе поликлинического отделения городской больницы №4 (ул. Мичурина, 125) открыт круглосуточный прививочный пункт.

Там можно пройти вакцинацию без записи, в порядке живой очереди, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил областному минздраву оценить востребованность такого пункта и при необходимости расширить эту практику.

Министр здравоохранения Армен Бенян подчеркнул, что пилотный круглосуточный прививочный пункт будет постоянно снабжаться необходимым количеством вакцины. Также он добавил, что сегодня в область поступила новая партия — 34230 доз, их распределяют по медорганизациям. В ближайшие несколько дней ожидается еще 47 тысяч, чуть позднее — более 66 тысяч доз.

Министр особо подчеркнул, что пандемию можно и нужно остановить с помощью вакцинации.

Всего в регионе вакцинацию уже более 224 тысяч жителей области, из них более 147 тысяч получили второй компонент вакцины. Среди всех привившихся более 52% — это люди старше 60 лет.