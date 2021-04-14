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В 2020 г. 56 самарских медиков умерли от коронавируса Круглосуточный прививочный пункт работает в Самаре на базе горбольницы № 4 В Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмонией В Самарской области продлены ограничения для людей старше 65 лет и болельщиков В Нефтегорском районе пенсионеры прошли вакцинацию от COVID-19 рядом с домом

Здравоохранение Общество

В 2020 г. 56 самарских медиков умерли от коронавируса

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В 2020г. в Самарской области новой коронавирусной инфекцией заболели более 15% работников ковид-госпиталей, 56 из них скончались, сообщает "Самарское обозрение".

Данная информация была озвучена на итоговой коллегии самарского регионального министерства здравоохранения, которая прошла в областной больнице Середавина.

Среди тех, кто не перенес болезнь: 26 врачей, 24 медсестры и шесть младших медицинских работников.

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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

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Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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