Коронавирус унес 15 жизней в Самарской области за сутки

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В Самарской области 14 апреля зарегистрировано 15 смертей от коронавирусной инфекции, сообщает стопкоронавирус.рф. Всего в регионе скончались 1280 человек.