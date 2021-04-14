В Самарской области браконьеры застрелили лебедей

В Самарской области начали проверку по факту незаконного отстрела птиц, занесенных в красную книгу.

По данным регионального департамента охоты и рыболовства, 10 апреля в охотхозяйстве "Волжское" на участке "Смышляевское" на озере "Частые Пади" специалист департамента вместе с егерем и директором ООО "Волжское" задержали пятерых человек, которые во время открытия охоты с утреней зарей незаконно застрелили четырех лебедей, занесенных в Красную книгу, и одну лысуху.

Для проверки собрали материал ст. 258 УК РФ. Полицейские изъяли пять единиц гладкоствольного оружия и пять транспортных средств. За нарушение правил охоты в отношении гражданина, добывшего лысуху, составлен протокол.