16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области браконьеры застрелили лебедей Следователи начали проверку по факту обрушения стены дома в Самаре Тольяттинец прописал в своей "однушке" 25 мигрантов В Самаре рухнула стена дома В Самаре под машиной провалился асфальт

Происшествия

В Самарской области браконьеры застрелили лебедей

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 111
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области начали проверку по факту незаконного отстрела птиц, занесенных в красную книгу.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области

По данным регионального департамента охоты и рыболовства, 10 апреля в охотхозяйстве "Волжское" на участке "Смышляевское" на озере "Частые Пади" специалист департамента вместе с егерем и директором ООО "Волжское" задержали пятерых человек, которые во время открытия охоты с утреней зарей незаконно застрелили четырех лебедей, занесенных в Красную книгу, и одну лысуху.

Для проверки собрали материал ст. 258 УК РФ. Полицейские изъяли пять единиц гладкоствольного оружия и пять транспортных средств. За нарушение правил охоты в отношении гражданина, добывшего лысуху, составлен протокол.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Марина Землянская 26 сентября 2018 05:39 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2