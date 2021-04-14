В Самаре открыли круглосуточный прививочный пункт

В Самаре организовали круглосуточный прививочный пункт на базе СГБ № 4 на ул. Мичурина, 125.

Для прохождения вакцинации от COVID-19 в круглосуточном пункте необходимо прийти в поликлиническое отделение больницы № 4 на ул. Мичурина, 125, обратиться в регистратуру (окно № 4). С собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Это необходимо для получения в последующем сертификата о вакцинации.

Затем нужно подняться в кабинет № 22 на осмотр к врачу. Врач измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, проведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, можно попасть в кабинет на прививку.

"Решение о создании круглосуточного пункта вакцинации вызвано тем, что есть жители, которые хотели бы сделать прививку от коронавирусной инфекции, но их рабочий день продолжается до 21:00, и они не успевают попасть на прием, — сообщила главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор. — Поэтому они могут прийти в любое удобное для них время, поздним вечером, ночью или рано утром".

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

"Скоро начнут ходить дачные автобусы, и я поеду на свой участок. Чтобы не заразиться самой и не стать источником инфекции для других, пришла на прививку, — пояснила жительница Самары Валентина Ивановна. — А сегодня узнала, что открылся круглосуточный прививочный пункт, это очень хорошо. Скажу своим знакомым, которые работают допоздна, чтобы пришли на прививку после работы, приглашу и членов семьи, которые никак не найдут время зайти в больницу, боятся очередей. Здесь прививку можно сделать в любое удобное время".

Напомним, в регионе вакцинация проводится в 164 прививочных пунктах, из которых 19 мобильных. Прошли вакцинацию уже почти 230 тыс. жителей области, из них более 149 тыс. получили второй компонент вакцины.