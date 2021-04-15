16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Анастасия Гяч: "Я создаю характер, создаю личность каждого ребенка" Максим Власов подал протест в WBO на судейство боя с американцем Джо Смитом Самарский боксер Максим Власов проиграл поединок американцу Джо Смиту Бой Максима Власова с Джо Смитом пройдет 10 апреля Самарские каратисты завоевали 18 медалей на чемпионате России в Чувашии

Единоборства Спорт

Максим Власов подал протест в WBO на судейство боя с американцем Джо Смитом

МОСКВА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 252
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Команда самарского боксера Максима Власова подала протест в WBO на судейство титульного боя с американцем Джо Смитом-младшим, пишет tass.ru со ссылкой на менеджера спортсмена Олега Богданова.

Напомним, бой прошел все 12 раундов, по итогам которых двое судей из трех отдали победу американцу (114:114, 115-112, 115-113).

"Мы подали протест в WBO, поскольку не согласны с решением судей, - рассказал Богданов. - Считаем его предвзятым, считаем, что квалификация судей не соответствует уровню данного поединка. Еще мы указали, что не было правильной процедуры допинг-контроля, у Максима тест вообще не брали".

Для 34-летнего россиянина это поражение стало четвертым в карьере при 45 победах. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

WBO должна назначить бой-реванш между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом-младшим из-за нарушений во время первого боя. "Мы не думаем, что результат будет отменен. Но мы настаиваем на реванше, поскольку считает, что были допущены нарушения", - сказал Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2