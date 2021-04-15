Максим Власов подал протест в WBO на судейство боя с американцем Джо Смитом

Команда самарского боксера Максима Власова подала протест в WBO на судейство титульного боя с американцем Джо Смитом-младшим, пишет tass.ru со ссылкой на менеджера спортсмена Олега Богданова.

Напомним, бой прошел все 12 раундов, по итогам которых двое судей из трех отдали победу американцу (114:114, 115-112, 115-113).

"Мы подали протест в WBO, поскольку не согласны с решением судей, - рассказал Богданов. - Считаем его предвзятым, считаем, что квалификация судей не соответствует уровню данного поединка. Еще мы указали, что не было правильной процедуры допинг-контроля, у Максима тест вообще не брали".

Для 34-летнего россиянина это поражение стало четвертым в карьере при 45 победах. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

WBO должна назначить бой-реванш между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом-младшим из-за нарушений во время первого боя. "Мы не думаем, что результат будет отменен. Но мы настаиваем на реванше, поскольку считает, что были допущены нарушения", - сказал Богданов.