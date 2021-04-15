При тушении вещей в квартире в Тольятти пожарные спасли мужчину

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В среду, 14 апреля, примерно в 16:55 произошел пожар в доме № 37 на ул. Железнодорожная в Комсомольском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.