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Экология Общество

В Тольятти обсудили экологическое просвещение детей и подростков

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 апреля в Тольятти в МБОУ ДО "Диалог" состоялось заседание окружного родительского собрания по вопросам экологического просвещения в образовательных учреждениях города. Были представлены доклады об организации мероприятий, направленных на экологическое воспитание подрастающего поколения. В мероприятии приняли участие депутат Самарской губернской думы от партии "Единая Россия" Денис Волков и руководитель департамента образования г. о. Тольятти Лариса Лебедева.

Фото: предоставлено автором

Директор МБОУ ДО "Диалог" Людмила Муравьева рассказала об особенностях работы в этом направлении, идеях и решениях. В основном это мероприятия практического характера, среди которых в том числе акции на территории дендропарка в Автозаводском районе. По ее словам, это способствует повышению экологического сознания у подростков. Причем есть тенденция к тому, что взгляды молодого поколения влияют на старшее поколение, которое поддерживает экологические тренды.

Особую роль, по словам Людмилы Муравьевой, в вопросах экологического воспитания сыграл соответствующий законопроект, принятый Самарской губернской думой еще в 2013 году. Она выразила надежду, что поддержка областного парламента в этих вопросах продолжится и в дальнейшем.

Также опытом экологического воспитания поделилась директор школы № 47 имени М. В. Демидовцева Ирина Прокопченко. Она рассказала о популяризации среди учеников принципа раздельного сбора мусора, участия в школьных и городских акциях. В этом плане образовательное учреждение активно взаимодействует с ГК "Эковоз", возглавляемой Денисом Волковым.

Денис Волков рассказал о том, какая работа по экологическому просвещению ведется ГК "Эковоз" на территории региона. Среди наиболее популярных проектов — "Школа — ЗА раздельный сбор" и "Экомобиль". Депутат отметил, что Тольятти является одним из самых активных городов в плане участия в экологических акциях. Особой популярностью среди горожан пользуются ежегодные мероприятия по восстановлению леса. Также на территории города проводятся субботники. Уже сейчас есть некоторые участки, где после одного-двух мероприятий по уборке от мусора отходы больше не копятся.

"Это показатель экологической осознанности граждан, — комментирует Денис Волков. — И здесь важно опираться на молодое поколение, которое особенно переживает за свое будущее, а значит и за ту среду, в которой молодежь будет жить. Важно создать в городе условия для того, чтобы молодежь не уезжала".

После основной части доклада в адрес Дениса Волкова поступали вопросы от членов окружного родительского собрания. Один из них ожидаемо касался ситуации с атмосферным воздухом. Денис Волков напомнил о том, что в настоящий момент в регионе ведется работа по созданию единого экологического стандарта в соответствии с поручением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

После выступления и вопросов Людмила Муравьева обратилась к участникам заседания с предложением выдвинуть кандидатуру Дениса Волкова на праймериз партии "Единая Россия" для дальнейшего участия в выборах депутатов Самарской губернской думы. Члены собрания поддержали эту инициативу. В свою очередь Денис Волков поблагодарил участников за доверие, заверив, что будет работать на то, чтобы оправдать это доверие. "Это наш город, здесь живут наши дети, и мы должны сделать его максимально комфортным", — добавил депутат.

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