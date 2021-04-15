16 и 17 апреля прививку от коронавируса сделают в мобильных пунктах возле ТЦ

В Самарской области организована работа мобильных комплексов для вакцинации от коронавируса возле торговых центров. В ближайшие дни прививочные пункты Волжской центральной районной больницы будут работать в Самаре.

16 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа) с 12.00 до 16.00. 17 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер") с 12.00 до 16.00.

Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. Привиться вторым компонентом вакцины жители смогут через 21 день также в рамках работы передвижного прививочного пункта возле ТЦ или в своей поликлинике.

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.