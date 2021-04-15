В четверг, 15 апреля, губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании президиума Госсовета РФ и АСИ, которое провел президент страны Владимир Путин.

Встреча, в которой приняли участие члены Правительства РФ, общественники и главы ряда регионов, наиболее успешных в вопросах развития социальной сферы, была посвящена повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

"Тема сегодняшнего заседания Президиума Госсовета важна для каждого жителя Самарской области и страны в целом. Речь шла о повышении оперативности, доступности качества услуг в самых распространённых жизненных ситуациях, с которыми ежедневно сталкиваются сотни тысяч людей. Это запись ребёнка в детский сад, получение необходимой медпомощи, организация социального обслуживания для пожилых, оформление пособий, трудоустройства через центр занятости, — рассказал губернатор по итогам Госсовета. — От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую — жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата".

Чтобы сделать госуслуги максимально удобными и полезными для граждан, по поручению главы государства Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало "Национальную социальную инициативу" (НСИ).

"Смысл этого общественно значимого проекта — улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан, — отметил президент. — Людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями — вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли свое время и внимание людям прежде всего".

Чтобы исполнить поставленные Владимиром Путиным задачи, АСИ под руководством Светланы Чупшевой совместно с профильной комиссией Госсовета детально проанализировали конкретные проблемы в социальной сфере. На основе мнения граждан специалисты определили десять наиболее распространённых жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди, и сформулировали конкретныпрактические шаги по решению существующих проблем.

Смысл "Национальной социальной инициативы" как раз в том, чтобы реагировать на запросы и нужды людей. При разработке НСИ были проведены социологические опросы по всем 85 регионам. По итогам составлена "карта текущего процесса" по каждой жизненной ситуации, а также "карта проблем".

Среди наиболее распространенных проблем в сфере получения соцуслуг — длинный и сложный процесс сбора документов, справок, анализов, недостаточная координация между ведомствами, длительные сроки получения услуг. Для решения проблем в рамках НСИ разработаны специальные модели по каждой жизненной ситуации на основе лучших региональных практик.

"Мы понимаем, что все регионы разные, поэтому в рамках социальной инициативы каждый субъект может составить индивидуальный план на основе модели по здравоохранению, социальной помощи, занятости", — подчеркнула Светлана Чупшева.

При этом гендиректор АСИ отметила: не все выявленные проблемы возможно решить на региональном уровне. АСИ вместе с федеральными министерствами, членами Президиума Госсовета, в том числе, Дмитрием Азаровым, подготовили законодательные инициативы, которые помогут реализовать "Национальную социальную инициативу" и снять барьеры на пути получения услуг.

Оценивать исполнения НСИ будут в рамках ежегодного рейтинга качества жизни в регионах, основанного на мнении местных жителей.

Глава региона подчеркнул, что все решения, касающиеся повышения качества жизни, будут и впредь приниматься только вместе с людьми, при их активном участии.

"Действовать здесь мы должны сообща с людьми, в интересах людей. Ничего, не посоветовавшись с людьми, мы не должны предпринимать. Только выявив самые проблемные зоны, совместно найдя эффективные решения, мы сможем двигаться вперед, достигая успеха по повышению качества жизни в Самарской области", — резюмировал глава региона.