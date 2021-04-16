Минстрою поручили усилить контроль за освоением средств по программе переселения

Правительство Самарской области 15 апреля опубликовало распоряжение, касающееся реализации в 2020 г. госпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.". С документом можно ознакомиться на сайте регионального правительства.
В соответствии с распоряжением министерству строительства Самарской области, как ответственному исполнителю госпрограммы, поручено усилить контроль за своевременным освоением средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилья.
В 2020 г. уровень финансирования госпрограммы составил 73,28% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, а также 73,64% — от объема средств, направленных на реализацию программы.
"Остаток средств сформировался в связи с поздним сроком (декабрь 2020 г.) поступления средств из Фонда содействия реформированию ЖХК и невозможностью обеспечения софинансирования из областного и местного бюджетов в отчетном году", — отмечается в публикации.
Таким образом, бюджетные средства, не использованные в 2020 г., будут освоены в 2021 году.
Напомним, в апреле стало известно о досрочном выделении региону из Фонда содействия реформированию ЖКХ суммы в 5,57 млрд рублей. В ближайшее время Самарская область заключит соглашение с Фондом о предоставлении указанной сверхлимитной финансовой поддержки. Предполагается, что благодаря этим мерам программа переселения, рассчитанная до 2025 г., будет завершена досрочно, до 31 декабря 2023 г.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.