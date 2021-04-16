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Минстрою поручили усилить контроль за освоением средств по программе переселения

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области 15 апреля опубликовало распоряжение, касающееся реализации в 2020 г. госпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.". С документом можно ознакомиться на сайте регионального правительства.

В соответствии с распоряжением министерству строительства Самарской области, как ответственному исполнителю госпрограммы, поручено усилить контроль за своевременным освоением средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилья.

В 2020 г. уровень финансирования госпрограммы составил 73,28% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, а также 73,64% — от объема средств, направленных на реализацию программы.

"Остаток средств сформировался в связи с поздним сроком (декабрь 2020 г.) поступления средств из Фонда содействия реформированию ЖХК и невозможностью обеспечения софинансирования из областного и местного бюджетов в отчетном году", — отмечается в публикации.

Таким образом, бюджетные средства, не использованные в 2020 г., будут освоены в 2021 году.

Напомним, в апреле стало известно о досрочном выделении региону из Фонда содействия реформированию ЖКХ суммы в 5,57 млрд рублей. В ближайшее время Самарская область заключит соглашение с Фондом о предоставлении указанной сверхлимитной финансовой поддержки. Предполагается, что благодаря этим мерам программа переселения, рассчитанная до 2025 г., будет завершена досрочно, до 31 декабря 2023 г.

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