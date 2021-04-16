В Тольятти разыскивают похитителя 10 мобильников

В Тольятти разыскивают мужчину, укравшего 10 телефонов из салона связи, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

3 апреля с 14:30 до 14:40 в ТЦ на Южном шоссе неизвестный проник в подсобное помещение магазина и похитил 10 мобильников на сумму почти 380 тыс. рублей.

Приметы разыскиваемого: рост 175-180, на вид 30 лет, темно-русые волосы, на лице медицинская маска, был одет в красную куртку, черную кофту, черные штаны и черные кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 93-48-62, 89022984174 или 112.