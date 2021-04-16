СОФЖИ хочет забрать муниципальные квартиры для переселенцев

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) развернул кампанию по возврату квартир, предназначенных для переселения из аварийного жилья.

СОФЖИ потребовал от департамента управления имуществом (ДУИ) Самары вернуть жилые помещения по 19 адресам: на улицах Степана Разина, Георгия Димитрова, Гагарина, Мориса Тореза, Партизанской, Подшипниковой, Красноармейской, в микрорайоне Крутые Ключи,а также на ул. Революционной, пр. Кирова, ул. Ново-Садовой, пр. Юных Пионеров, на ул. Владимирской, Пугачевском тракте, на улицах Луначарского и Флотской.

В департаменте сообщили, что помещения приобретались за счет субсидий, предоставленных СОФЖИ из средств областного и городского бюджета. Как ранее писал Волга Ньюс, фонд планировал обмен закупленных по программе переселения квартир и муниципальных помещений для последующего оформления земли под аварийным домом в собственность. Но в связи с отказом Управления Росреестра по Самарской области в госрегистрации перехода прав собственности передача квартир затянулась.

Тогда СОФЖИ и ДУИ согласовали механизм передачи купленного жилья для переселения путем заключения договора о безвозмездной передаче имущества. Так, фонд должен был отдать 110 квартир в муниципальную собственность.

В конце марта 2018 г. УФССП по Самарской области запретило Росреестру проводить сделки с имуществом СОФЖИ, и процесс передачи жилья остановился. Однако 19 помещений город успел забрать на основе договоров о безвозмездной передаче. Теперь фонд намерен вернуть квартиры. Что будет с этими помещениями, а также переселенными людьми, решит суд.