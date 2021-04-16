СОФЖИ хочет забрать муниципальные квартиры для переселенцев

Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) развернул кампанию по возврату квартир, предназначенных для переселения из аварийного жилья.
СОФЖИ потребовал от департамента управления имуществом (ДУИ) Самары вернуть жилые помещения по 19 адресам: на улицах Степана Разина, Георгия Димитрова, Гагарина, Мориса Тореза, Партизанской, Подшипниковой, Красноармейской, в микрорайоне Крутые Ключи,а также на ул. Революционной, пр. Кирова, ул. Ново-Садовой, пр. Юных Пионеров, на ул. Владимирской, Пугачевском тракте, на улицах Луначарского и Флотской.
В департаменте сообщили, что помещения приобретались за счет субсидий, предоставленных СОФЖИ из средств областного и городского бюджета. Как ранее писал Волга Ньюс, фонд планировал обмен закупленных по программе переселения квартир и муниципальных помещений для последующего оформления земли под аварийным домом в собственность. Но в связи с отказом Управления Росреестра по Самарской области в госрегистрации перехода прав собственности передача квартир затянулась.
Тогда СОФЖИ и ДУИ согласовали механизм передачи купленного жилья для переселения путем заключения договора о безвозмездной передаче имущества. Так, фонд должен был отдать 110 квартир в муниципальную собственность.
В конце марта 2018 г. УФССП по Самарской области запретило Росреестру проводить сделки с имуществом СОФЖИ, и процесс передачи жилья остановился. Однако 19 помещений город успел забрать на основе договоров о безвозмездной передаче. Теперь фонд намерен вернуть квартиры. Что будет с этими помещениями, а также переселенными людьми, решит суд.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.