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Государство и Бизнес Экономическая политика

Призер конкурса "Молодой предприниматель России" из Самары развивает экопроект магазина товаров без упаковки

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприниматель из Самары Андрей Жвакин стал призером федерального этапа конкурса "Молодой предприниматель России 2020". Это ежегодная премия в сфере малого бизнеса, которая собирает и поощряет лучшие бизнес-проекты страны. Молодой человек занял третье место в специальной номинации "Экологическое предпринимательство". На региональном этапе конкурса, в аналогичной номинации, Андрей Жвакин стал победителем.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Создание благоприятных условий для предпринимателей — приоритетная задача в работе региональных властей в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Вопрос формирования комфортного делового климата, создания условий для развития предпринимательства в регионе курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Мы ведем большую, системную работу по вовлечению в бизнес-среду молодых людей с их свежим взглядом и креативными идеями. И уже несколько лет нам в этом помогает площадка конкурса "Молодой предприниматель России". Для начинающих бизнесменов — это возможность проявить себя, рассказать о своем проекте, познакомиться с кейсами коллег, услышать советы опытных представителей бизнеса. Самарская область регулярно занимает призовые места на федеральном этапе конкурса. Уверен, что многие начинающие предприниматели нашего региона смогут развить свои идеи до уровня успешных бизнес-проектов, а значит — создавать рабочие места, отчислять налоги и вносить свой вклад в развитие родной губернии", — отметил Дмитрий Богданов.

Магазин товаров без упаковки под названием "Экосистема" как идея уже успешно себя зарекомендовал в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Челябинске и других городах. Андрей Жвакин решил, что такой проект должен появиться и в Самаре.

Магазин расположился в новом творческом кластере по ул. Ленинградской, 29. "Я понял, что даже той аудитории сторонников бережного отношения к экологии, которая уже сформирована в столице нашего региона, хватит для того, чтобы магазин жил и развивался", — заметил создатель эко-пространства.

На полках магазина представлены товары длительного пользования, например многоразовые стаканы как альтернатива одноразовым пластиковым стаканчикам. Есть продукция из натуральных ингредиентов, а также косметика на розлив. Покупатели, как правило, уже приходят со своей тарой, тем самым делая свой вклад в уменьшение количества бытовых отходов, попадающих на городские свалки.

Помимо конкурса молодых предпринимателей, Андрей Жвакин обращался в центр "Мой бизнес 63" за образовательной поддержкой, став одним из участников масштабного акселератора Innovate Samara. "Тогда я хорошо проработал концепцию своего магазина, параллельно искал помещение, раскачивал соцсети. Сегодня наш магазин находится на уровне стартапа, но я апробирую разные инструменты, о которых узнал на акселераторе", — рассказал молодой человек.

В планах предпринимателя — объединить экопроекты региона в одном пространстве. "Экоцентр — давно назревшая идея. Таких центров сегодня порядка 20 по всей стране. Хочу, чтобы он появился и в нашем регионе", — добавил Андрей Жвакин.

Гид потребителя

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