В Самарском театре оперы и балета пройдет фестиваль "Чайковский"

В Самарском театре оперы и балета с 5 по 13 мая пройдет фестиваль "Чайковский".
5 мая фестиваль откроется концертной программой "Великий Чайковский" (6+). В первом отделении запланировано концертное исполнение одноактной оперы "Иоланта", второе отделение - "Чайковский-гала", дивертисмент из фрагментов любимых балетов на музыку Петра Ильича. Композитор написал всего три балета, зато они стали самыми исполняемыми и известными в мире.
Лирическая одноактная опера "Иоланта" по драме Генрика Герца "Дочь короля Рене" переносит зрителя в Прованс ХV века. Принцесса Иоланта слепа от рождения, но живет в уединенном замке, не подозревая ни о своем недуге, ни о происхождении. Неожиданный приезд помолвленного с девушкой с детства герцога Роберта и его друга графа Водемона заставляют Иоланту прозреть как в переносном, так и в прямом смысле.
За пультом - маэстро Андрей Данилов. В партии Иоланты дебютирует Валерия Андреева, Водемона - Ярослав Кожевников.
12 мая на сцене САТОБ "Евгений Онегин". Лирическая опера по роману Пушкина сосредоточена на поворотах человеческой судьбы.
За пультом - маэстро Алексей Ньяга. В партии Онегина - Владимир Боровиков, в партии Татьяны дебютирует Любовь Захарова.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!