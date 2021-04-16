В Самарском театре оперы и балета пройдет фестиваль "Чайковский"

В Самарском театре оперы и балета с 5 по 13 мая пройдет фестиваль "Чайковский".

5 мая фестиваль откроется концертной программой "Великий Чайковский" (6+). В первом отделении запланировано концертное исполнение одноактной оперы "Иоланта", второе отделение - "Чайковский-гала", дивертисмент из фрагментов любимых балетов на музыку Петра Ильича. Композитор написал всего три балета, зато они стали самыми исполняемыми и известными в мире.

Лирическая одноактная опера "Иоланта" по драме Генрика Герца "Дочь короля Рене" переносит зрителя в Прованс ХV века. Принцесса Иоланта слепа от рождения, но живет в уединенном замке, не подозревая ни о своем недуге, ни о происхождении. Неожиданный приезд помолвленного с девушкой с детства герцога Роберта и его друга графа Водемона заставляют Иоланту прозреть как в переносном, так и в прямом смысле.

За пультом - маэстро Андрей Данилов. В партии Иоланты дебютирует Валерия Андреева, Водемона - Ярослав Кожевников.

12 мая на сцене САТОБ "Евгений Онегин". Лирическая опера по роману Пушкина сосредоточена на поворотах человеческой судьбы.

За пультом - маэстро Алексей Ньяга. В партии Онегина - Владимир Боровиков, в партии Татьяны дебютирует Любовь Захарова.



