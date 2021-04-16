Анастасия Гяч: "Я создаю характер, создаю личность каждого ребенка"

Мастер спорта, действующий спортсмен в составе сборной России и Самарской области, победитель и призер всероссийских и международных чемпионатов по каратэ - далеко не полный список достижений самарской спортсменки Анастасии Гяч. Уже более пяти лет она тренирует детей в детско-юношеской спортивной школе №16. В интервью Анастасия рассказала, с какими трудностями столкнулась в качестве молодого тренера, и поделилась опытом воспитания молодых каратистов.

- С чего началась для тебя спортивная деятельность?

- Я с детства в спорте. В 6 лет занималась балетом, потом спортивной гимнастикой, большим теннисом, в котором стала мастером спорта. В 15 лет я получила серьезную травму коленей и на время ушла из спорта. Когда снова решила заниматься, мой тренер прекратил свою деятельность, и я вслед за ним.

Я понимала, что мне скучно, энергии много, поэтому надо себя где-то еще искать. Мама у меня каратистка, папа тренер по каратэ, вся семья спортивная. Выбор был очевиден - попробовать каратэ. Почему нет? Базовые спортивные навыки были хорошие, запас двигательный тоже, не нужно было обучать основам. Так я и осталась в каратэ.

- Когда появились мысли, что ты хочешь стать тренером? На кого ты училась?

- Я всегда хотела тренировать. Не думала раньше, что это будет основная работа, предполагала просто как дополнительный заработок. Я окончила школу в 16 и хотела поступить в Питер - в Военный институт физической культуры. Меня не приняли из-за возраста (там присягу в 18 лет приносят). Вернувшись в Самару, я поступила на спортфак в педагогический университет, а с наступлением совершеннолетия сразу начала тренировать.

Я считаю себя профессионалом в своем деле, поскольку знаю о каратэ все от и до. Вот уже пять лет тренирую детей. Пока это моя основная работа, от которой я не планирую отказываться.

- Переняла ли ты какие-то черты от своего тренера, которые используешь в работе? Помнишь его?

- Он у меня первый и единственный - мой папа. Я полная его копия. Повторяю одни и те же его фразы, манеру поведения. Вот, например, фраза "В чем дело?" Я когда сама еще тренировалась, он ее постоянно произносил. Захотела воды попить, вышла, возвращаюсь, а он грозно: "В чем дело?" И я, сама того не замечая, произношу ее. Отправила ребят бежать по залу, один на шаг перешел, и я тоже говорю: "В чем дело?"

- Ты занимаешься только с детьми?

- Только с ними. Причем не всех могу взять к себе на тренировки, беру от 8 лет. Раньше я брала все возрасты, даже пятилеток, но поняла, что не умею работать с малышами. Меня саму очень жестко тренировали, и я так же жестко общаюсь с детьми. А маленьким это не нужно. Они наивны, и им нужны элементы игры.

Опыт показал, что перед набором на занятия нужно сначала познакомиться с ребенком, понять, насколько он потянет то, что я требую на занятиях.

- Что самое классное в твоей работе?

- Ставить детей на правильный путь. Во времена, когда дети 24 на 7 в интернете, когда они зависят от мнения, которое им могут навязать те или иные блогеры, очень важно иметь хладнокровность и свою голову на плечах.

В этом плане спорт очень помогает, потому что он у нас не командный, а личный. Каждый ребенок сам несет ответственность за себя. Я создаю характер, не побоюсь даже сказать, создаю личность каждого ребенка.

- И самое трудное?..

- Создать эту личность. Дети все разные, и не могу пока что сказать, что я хороший педагог. Я учусь. К сожалению, педагогическое образование, которое я получила, - это лишь основа. Тем более что я окончила не тренерский, а педагогический факультет. Я педагог, а по факту тренер, и это совершенно разные вещи. Нигде никто не обучал вести себя в конкретной ситуации, не объяснял, как вести себя с конкретным ребенком. Самое сложное в работе - найти к каждому подход.

- Ты продолжаешь учиться или твой уровень позволяет работать с существующим багажом?

- Прогресс не стоит на месте, это очевидно. Меняется техника, тактика, манера ведения боя. Есть группа тренеров, которая продолжает сохранять прежние правила тренировок. Это хорошо, действенно, но неактуально. Я постоянно езжу на обучающие семинары, на тренировки к другим специалистам, на сборы, чтобы не просто посмотреть и послушать, но и поучаствовать.

Я действующий боец, сама дерусь. Прежде чем тренировать других, нужно через себя все пропустить, научиться чему-то.

- Как ты мотивируешь своих ребят? У тебя есть какие-то идейные установки, которые ты стараешься в них вложить? Важно ли их готовить не только физически, но и морально?

- Мы ставим цель. Нет такого, что мы тренируемся и ни к чему не приходим. Например, наша цель - выиграть соревнования. Не поучаствовать, а именно победить. Во время подходов на тренировке, когда я вижу, что им тяжело, - мотивирую их, ведь когда человеку тяжело, тогда и мотивация действует.

Я им говорю очень простые, базовые вещи: "Что посеешь, то и пожнешь. Чем больше будете выкладываться на тренировке, тем легче вам будет на соревнованиях. Если ты не переборешь свой страх, страх переборет тебя. Он съедает все, что ты подготовил, и тебе нужно подготовить это еще лучше, чтобы ты вышел и на бессознательном уровне отработал, то, что наработал на тренировке".

По 300 раз повторяю это и вижу, что результат есть. На самом деле я даю детям то, что мне недодали в какой-то момент. К сожалению, мне самой пришлось к этому приходить, выстрадать, так сказать.

- Как ты помогаешь своим ребятам преодолевать боль?

- Они привыкают. Говорят "больно", а я говорю: "Потерпи, проще будет, не думай о ней". На самом деле больно тогда, когда начинаешь зацикливаться на боли. Парадоксальное явление: во время боя не чувствуешь ее, потому что у тебя есть цель выиграть, есть цель показать какую-то технику и отодраться, нет цели чувствовать что-то. А выходишь после серьезного боя - и такой: "Ай!" Хотя до того ничего не чувствовал совершенно.

- Есть мнение, что некоторые тренеры выделяют среди своих ребят лучших и занимаются только ими, потому что рассчитывают, что те станут чемпионами. Остальными же спортсменами занимаются помощники тренера. Что думаешь о такой практике?

- Я разделяю эту практику. У нас есть особенность в карате: никогда не знаешь, кто у тебя "выстрелит". Например, команда, которая готовится к чемпионату России. Я в этой команде. Естественно, тренер уделяет больше внимания тем, кто едет, ведь команда будет представлять область. Если другие ребята готовятся на другие соревнования, внимание больше будет им. И это нормально.

В моей работе никогда нельзя предугадать, на что способен ребенок. Бывает, выставляешь на соревнованиях ребенка, на тренировке он не показывал себя, а тут бац, всех нокаутом уложил. В стрессовой ситуации заработал себе победу.

- Среди твоих ребят есть те, кто уже добился больших побед?

- Официальные соревнования начинаются с 12 лет. У меня дети только-только входят в эту категорию, и наш максимум пока - это областные соревнования. На последних боях у меня было шесть-семь призовых мест и только двое детей проиграли. Пока для меня это лучший результат.

Вообще, у них сейчас наступает переломный момент. Дети подрастают, и у нас начинается боевой раздел "кумитэ". До того они били ногами и руками по воздуху, а сейчас нужно бить человека, и плюс их еще в ответ бьют. Я их стараюсь всячески поддерживать и мотивировать.

- Каратэ, как многие могут представлять, - неженский вид спорта. Есть ли в твоем понимании какие-то границы?

- Если мы рассматриваем единоборства, то для девушек должны быть границы. Я не понимаю таких видов спорта, как смешанные единоборства, бои без правил, где тоже могут участвовать девушки. Не приветствую удары руками в лицо. Тело еще как-то можно прикрыть, а вот лицо, зубы… Девушкам хорошо "прилетает".

Лично меня удары морально подрывают. Я считаю, что должны быть границы и в правилах, и в прикладной технике.

- Спорт и женственность - вещи совместимые? Пришлось ли тебе от чего-то отказаться из-за каратэ?

- Не всегда можно надеть платье - разбиты ноги... И еще периодически приходится отказываться от длинных ногтей. Их я очень люблю. Бывают периоды, когда нет соревнований, и на тренировке я могу приспособиться к длинным ногтям.

Можно совмещать: быть женственной и красивой девочкой, при этом выходя драться. Глупое мнение, что женщины в спортивной сфере должны себя в чем-то ограничивать. Не только каратэ, а любой спорт дает девушке обалденный характер. Это девушка, которая всегда знает, чего она хочет. Девушка, которая не выносит никому мозг, потому что у нее нет на это времени. Она проецирует все на себя, потому что она прошла через такие тяжелые испытания и просто понимает, что такое плохое психологическое состояние. Ей нет надобности доводить своего партнера.

Плюсом еще идет шикарное отношение к юмору. Спортивные женщины часто наделены самоиронией. Если скажут: "У тебя огромные плечи, как у мужика", - я могу над этим посмеяться. У нас адекватная самооценка, мы умеем себя объективно оценивать.