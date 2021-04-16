Жители региона проходят вакцинацию в передвижных пунктах возле ТЦ

В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Сегодня передвижной прививочный пункт Волжской центральной районной больницы работал в Самаре на парковке у ТЦ "Мега".
"В настоящее время налажена системная поставка вакцины на территорию Самарской области, наше учреждение получает ее на регулярной основе, — отметил главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица. — Это позволяет нам полноценно использовать как стационарные прививочные пункты, которых семь в медучреждениях Волжского района, так и мобильные фельдшерско-акушерские пункты, предназначенные для проведения вакцинации, переданные нам Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Сегодня мы работали возле ТЦ "Мега", и жители могли совместить приятное с полезным: посетив торговый центр, сделать прививку от коронавируса и таким образом позаботиться о своем здоровье и здоровье близких".
За 4 часа работы мобильного прививочного пункта вакцинацию прошли более 30 самарцев. Процедура прививки в мобильном ФАПе ничем не отличается о той, которую проходят люди в стационарных прививочных пунктах в поликлиниках: осмотр врача, заполнение документов, при отсутствии противопоказаний — инъекция. Также дают памятку и назначают дату повторной вакцинации — через 21 день.
"Совместно с министерством промышленности и торговли области реализуя такой опыт, как развертывание прививочных пунктов возле торговых центров, мы рассчитываем привлечь граждан и расширить масштаб вакцинации, чтобы максимально обезопасить их и их семьи от коронавирусной инфекции", — подчеркнула руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.
По словам руководителя департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексея Софронова, в Самаре были отработаны несколько площадок в местах с наибольшим потоком посетителей. В самих торговых комплексах организовано оповещение о возможности привиться от коронавируса в передвижном прививочном пункте. Это удобно как для сотрудников ТЦ, так и для посетителей.
Специалисты напоминают, чтобы защитить от опасного заболевания себя и близких, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики (масочный режим, соблюдение социальной дистанции, для пожилых — режим самоизоляции) и пройти вакцинацию от COVID-19.
17 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер") с 12:00 до 16:00.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.