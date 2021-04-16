Жители региона проходят вакцинацию в передвижных пунктах возле ТЦ

В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Сегодня передвижной прививочный пункт Волжской центральной районной больницы работал в Самаре на парковке у ТЦ "Мега".

"В настоящее время налажена системная поставка вакцины на территорию Самарской области, наше учреждение получает ее на регулярной основе, — отметил главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица. — Это позволяет нам полноценно использовать как стационарные прививочные пункты, которых семь в медучреждениях Волжского района, так и мобильные фельдшерско-акушерские пункты, предназначенные для проведения вакцинации, переданные нам Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Сегодня мы работали возле ТЦ "Мега", и жители могли совместить приятное с полезным: посетив торговый центр, сделать прививку от коронавируса и таким образом позаботиться о своем здоровье и здоровье близких".

За 4 часа работы мобильного прививочного пункта вакцинацию прошли более 30 самарцев. Процедура прививки в мобильном ФАПе ничем не отличается о той, которую проходят люди в стационарных прививочных пунктах в поликлиниках: осмотр врача, заполнение документов, при отсутствии противопоказаний — инъекция. Также дают памятку и назначают дату повторной вакцинации — через 21 день.

"Совместно с министерством промышленности и торговли области реализуя такой опыт, как развертывание прививочных пунктов возле торговых центров, мы рассчитываем привлечь граждан и расширить масштаб вакцинации, чтобы максимально обезопасить их и их семьи от коронавирусной инфекции", — подчеркнула руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

По словам руководителя департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексея Софронова, в Самаре были отработаны несколько площадок в местах с наибольшим потоком посетителей. В самих торговых комплексах организовано оповещение о возможности привиться от коронавируса в передвижном прививочном пункте. Это удобно как для сотрудников ТЦ, так и для посетителей.

Специалисты напоминают, чтобы защитить от опасного заболевания себя и близких, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики (масочный режим, соблюдение социальной дистанции, для пожилых — режим самоизоляции) и пройти вакцинацию от COVID-19.

17 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер") с 12:00 до 16:00.