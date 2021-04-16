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Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании президиума Госсовета РФ и АСИ Самарская область подала 862 инновационные идеи на форум социальных инициатив В Самарской области снижается безработица Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил с машиностроителями главные задачи отрасли на 2021 год

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 апреля, областное отделение Союза машиностроителей России провело отчетно-выборную конференцию, на которой подвели итоги работы за последние 5 лет, а также обсудили планы на 2021 год. В работе конференции принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что пандемия оказала негативное влияние на все сферы, и машиностроение не стало исключением. Вместе с тем, благодаря слаженной работе правительства региона и промышленников, существенной поддержке со стороны федерального Правительства и лично президента страны Владимир Путина крупнейшие предприятия отрасли, работающие в губернии, смогли пройти непростой 2020 год лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии. Так, например, по итогам прошлого года индекс промышленного производства Самарской области сократился на 4,5%, тогда как в кризисном 2008 году он составил почти 20%.

"Возможность честного и делового разговора, не всегда о достижениях, но и проблемных зонах, позволило нам пройти прошлый год с минимальными потерями, — отметил Дмитрий Азаров. — Коллеги, ваши предложения по поддержке промышленности стали очень важными и во многом легли в основу принятия решений как на федеральном, так и на региональном уровне".

Среди мер поддержки, предложенных Союзом машиностроителей и получивших развитие на федеральном уровне — доступ реальных производств к кредитам с низкой процентной ставкой для пополнения оборотных средств, докапитализация Фонда развития промышленности, снижение требований к банковским гарантиям по обеспечению участия предприятий в государственных контрактах.

"Не так давно в Туле мы подводили итоги работы Союза машиностроителей России за 2020 год вместе с Центральным Бюро, где достаточно высоко была оценена роль Самарского регионального отделения. Мы заняли почетное 4 место среди всех реготделений", — отметил председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Аветисян.

Губернатор отдельно поблагодарил руководителей машиностроительных предприятий за заботу о здоровье сотрудников в период пандемии новой коронавирусной инфекции, за то, что им удалось сохранить устойчивость производства в таких непростых условиях.

Один из ярких примеров — АвтоВАЗ, где благодаря принятым Президентом страны Владимиром Путиным решениям выросла обеспеченность предприятия заказами на новые автомобили. А личное участие губернатора Самарской области и защита интересов завода на федеральном уровне позволила в кратчайшие сроки добиться восстановления деятельности дилеров по всей сбытовой цепочке завода.

Лучше всего с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции справились предприятия тяжелого машиностроения и производства машинного оборудования. В ряде отраслей по итогам года зафиксирован рост.

"Сегодня задача: восстановить спрос после кризиса, запустить новый инвестиционный цикл, придать нужный импульс экономике. Развитию и государственной поддержке промышленности Самарской области со стороны федеральных и региональных властей уделяется первостепенное внимание", — подчеркнул губернатор.

На встрече машиностроители обсудили дальнейшие меры по восстановлению и развитию машиностроительного комплекса, коллаборацию предприятий и научных институтов, совместную работу в рамках НОЦ, а также целевой набор студентов.

В частности, губернатор подчеркнул важность сохранения уровня целевого набора студентов для РКЦ "Прогресс", а также поддержку НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).

Отдельное внимание глава региона уделил вакцинации сотрудников предприятий от коронавируса. "Сейчас на территории региона почти 245 тыс. человек получили первую прививку. И темпы необходимо наращивать. Вакцин хватает, Минздрав РФ обеспечивает ритмичные поставки. Работает 164 прививочных пункта, в том числе передвижных, круглосуточных. И вакцина есть, и мощности. Давайте покажем пример другим организациям, как выстроить эту работу в коллективах, — отметил Дмитрий Азаров. — Впереди майские праздники, которые, как считают наши санитарные врачи, будут представлять дополнительную угрозу. Так что давайте в эти две недели сконцентрируемся на этой задаче".

Также Дмитрий Азаров предложил промышленникам провести эстафету между предприятиями СоюзМаша в честь 170-летия губернии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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