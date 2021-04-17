За сутки в Самарской области 15 человек скончались от коронавируса

В Самарской области 17 апреля зарегистрировано 15 смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Общее количество скончавшихся с начала пандемии в регионе — 1325 человек.

Также, с 16 по 17 апреля обнаружено 196 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 227 человек. Общее количество заболевших — 59099 человек.