У Поволжского шоссе в Тольятти ликвидирован крупный очаг возгорания сухой травы

В субботу, 17 апреля, в 11:14 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в 21-ом квартале на Поволжском шоссе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела сухая трава на площади 300 кв. м. В тушении участвовали девять человек. Им удалось не допустить распространение огня и ликвидировать пожар уже в 11:44.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет.