К ЦСК ВВС присоединились четверо молодых хоккеистов

Они заключили с ЦСК ВВС просмотровые контракты, передает пресс-служба хоккейного клуба.

Этот сезон 20-летний защитник Егор Добродум (уроженец Новокуйбышевска и воспитанник самарского клуба), провел в команде АК-59 из Перми, выступающей в НМХЛ. Его ровесник, форвард Павел Зубчинский, в сезоне 2020/2021 выступал за свой родной клуб — "Крылья Советов", представляющий Молодежную хоккейную лигу.

19-летний нападающий Данила Соколов — воспитанник тверского хоккея, играл в НМХЛ за "Тверичей". В минувшем сезоне занял второе место в лиге среди бомбардиров.

Четвертый игрок — самарец, защитник Владимир Серов, которому тоже 19, в завершающемся чемпионате МХЛ защищал цвета "Сахалинских акул", а до этого представлял "Комету".