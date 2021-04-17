ХК "Лада" обыграл самарский ЦСК ВВС в товарищеском матче

В субботу, 17 апреля, состоялся товарищеский матч между тольяттинским ХК "Лада" и самарским ЦСК ВВС.
Тольяттинцы на домашнем поле обыграли самарскую команду со счетом 7:1 (2:0, 2:1, 3:0). Шайбы у хозяев забросили: Денис Горбунов, Никита Свинцицкий, Дмитрий Костенко, Николай Владимиров (две), Андрей Белозеров (две). У "летчиков" отличился Павел Зубчинский.
"Тольяттинский хоккей делает первые шаги к возвращению былой славы и возвращению в континентальную лигу. Тольяттинские болельщики грезят этой мечтой, и сам клуб этого, безусловно, заслуживает", — резюмировали комментаторы игры по итогам матча.
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