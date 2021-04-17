На "Солидарность-Арене" откроют музей истории футбола

Концепцию и наполнение музейной экспозиции губернатор Дмитрий Азаров обсудил с фанатами футбольного клуба "Крылья Советов" в субботу, 17 апреля, перед матчем самарской команды с воронежским "Факелом", передает пресс-служба правительства Самарской области.
Основу экспозиции составит коллекция действующего музея Самарского футбола, который сейчас располагается на улице Молодогвардейской в областной столице. Помещение общественному музею помог найти тогда ещё мэр областной столицы Дмитрий Азаров. За эти годы коллекция музея существенно расширилась, сейчас музей нуждается в новом помещении. Организаторам было предложено переместить музей на площадку "Солидарность-Арены", инициатива была поддержана.
"Мы начали подготовку к созданию музея истории команды "Крылья Советов, — доложил директор стадиона Виталий Иванов. — он будет располагаться со стороны сектора D и будет доступен для посетителей и в нематчевые дни".
Основная коллекция музея будет дополнена "народными" экспонатами. Обсуждая концепцию будущего музея, Дмитрий Азаров отметил, что он должен быть современным и интерактивным. К реализации проекта Глава региона поручил привлечь самарских музейщиков.
"У нас есть молодые, креативные ребята, у которых много идей по организации современного музейного пространства, — подчеркнул губернатор. — Музей должен быть крутой, интересный. Понятно, что есть артефакты, но необходимо организовать и виртуальное пространство".
Дмитрий Азаров попросил болельщиков подключаться к работе, курировать проект, отметив, что только при участии самых преданных фанатов "Крыльев" можно создать самый лучший клубный музей.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!