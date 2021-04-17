На "Солидарность-Арене" откроют музей истории футбола

Концепцию и наполнение музейной экспозиции губернатор Дмитрий Азаров обсудил с фанатами футбольного клуба "Крылья Советов" в субботу, 17 апреля, перед матчем самарской команды с воронежским "Факелом", передает пресс-служба правительства Самарской области.

Основу экспозиции составит коллекция действующего музея Самарского футбола, который сейчас располагается на улице Молодогвардейской в областной столице. Помещение общественному музею помог найти тогда ещё мэр областной столицы Дмитрий Азаров. За эти годы коллекция музея существенно расширилась, сейчас музей нуждается в новом помещении. Организаторам было предложено переместить музей на площадку "Солидарность-Арены", инициатива была поддержана.

"Мы начали подготовку к созданию музея истории команды "Крылья Советов, — доложил директор стадиона Виталий Иванов. — он будет располагаться со стороны сектора D и будет доступен для посетителей и в нематчевые дни".

Основная коллекция музея будет дополнена "народными" экспонатами. Обсуждая концепцию будущего музея, Дмитрий Азаров отметил, что он должен быть современным и интерактивным. К реализации проекта Глава региона поручил привлечь самарских музейщиков.

"У нас есть молодые, креативные ребята, у которых много идей по организации современного музейного пространства, — подчеркнул губернатор. — Музей должен быть крутой, интересный. Понятно, что есть артефакты, но необходимо организовать и виртуальное пространство".

Дмитрий Азаров попросил болельщиков подключаться к работе, курировать проект, отметив, что только при участии самых преданных фанатов "Крыльев" можно создать самый лучший клубный музей.