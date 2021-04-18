В районе ТЦ "Космопорт" тушат большой очаг возгорания сухой травы

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В воскресенье, 18 апреля, в 18:42 в пожарную охрану Самары поступило сообщение о возгорании сухой травы за ТЦ "Космопорт" на площади 500 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС России.