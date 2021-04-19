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Экология Общество

В Тольятти зафиксирован массовый мор рыбы

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Комсомольском районе Тольятти, в водоеме возле Троллейбусного управления зафиксирован массовый мор рыбы, сообщают общественники в Twitter.

Фото: https://twitter.com/MissVanderbild

"На берегу много особей по четыре-пять килограммов, в том числе и щуки", — пишут тольяттинцы. Жители считают мор рыбы результатом вскрытия свалки.

"По сведениям, в это место регулярно свозили снег, поэтому мор мог стать результатом данной деятельности", — рассуждают местные жители. Они предложили властям изучить ситуацию, взяв отбор проб из озера и исследовав умершую рыбу.

Обращения направлены в УГМС Тольятти, министерство природных ресурсов Самарской области и Институт экологии Волжского бассейна РАН.

В региональном минлесхозе сообщили, что информация также направлена в адрес Средневолжского территориального управления федерального агентства по рыболовству для расследования причин гибели рыбы, выявления и привлечения виновных лиц к установленной ответственности и взысканию нанесенного ущерба.

"По вопросу негативного воздействия на водный объект, в том числе по доводам складирования загрязненного снега, министерством будет направлено обращение для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством в администрацию Тольятти", — отметили в ведомстве.

Водоем является залитым водой карьером, на дне которого лежит бетонолом, металлические конструкции, строительные отходы и т.д.

Гид потребителя

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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