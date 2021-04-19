В Тольятти зафиксирован массовый мор рыбы

В Комсомольском районе Тольятти, в водоеме возле Троллейбусного управления зафиксирован массовый мор рыбы, сообщают общественники в Twitter.

"На берегу много особей по четыре-пять килограммов, в том числе и щуки", — пишут тольяттинцы. Жители считают мор рыбы результатом вскрытия свалки.

"По сведениям, в это место регулярно свозили снег, поэтому мор мог стать результатом данной деятельности", — рассуждают местные жители. Они предложили властям изучить ситуацию, взяв отбор проб из озера и исследовав умершую рыбу.

Обращения направлены в УГМС Тольятти, министерство природных ресурсов Самарской области и Институт экологии Волжского бассейна РАН.

В региональном минлесхозе сообщили, что информация также направлена в адрес Средневолжского территориального управления федерального агентства по рыболовству для расследования причин гибели рыбы, выявления и привлечения виновных лиц к установленной ответственности и взысканию нанесенного ущерба.

"По вопросу негативного воздействия на водный объект, в том числе по доводам складирования загрязненного снега, министерством будет направлено обращение для принятия мер реагирования в соответствии с законодательством в администрацию Тольятти", — отметили в ведомстве.