За сутки в Самарской области 15 человек умерли от коронавируса

В Самарской области 19 апреля зарегистрировали 192 случая заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 59484 человека, из них выздоровело 56509 пациентов.

Всего в регионе скончались 1355 человек, из них 15 за последние сутки.

В России за последние сутки заболело 8589 человек, выздоровело 6818 человек, скончалось 346 человек.