В центре Самары загорелась иномарка

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В воскресенье, 18 апреля, около 23:21, загорелся автомобиль Renault Clio у дома № 38 на ул. Венцека в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.