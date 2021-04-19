В Сызрани женщина пострадала из-за пожара в ванной комнате

В воскресенье, 18 апреля, примерно в 14:59, начался пожар в доме № 18 на ул. Уваровской в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела ванная комната в частном доме на площади 10 кв. м. В тушении участвовали шесть человек, которым удалось ликвидировать возгорание в 15:16.

Во время пожара пострадала 65-летняя женщина. Причину возгорания и ущерб устанавливают.