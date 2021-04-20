В Самарской области вновь снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмонией

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В Самарской области число заболевших ОРВИ (10452 случаев) и внебольничной пневмонией (1250 случаев) продолжает снижаться – на 13,3 и 8,1% соответственно в сравнении с неделей ранее. Однако эти показатели выше аналогичных за такой же период прошлого года. Вируса гриппа в ходе соответствующего мониторинга не зафиксировано. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже эпидпорога на 24,2%.