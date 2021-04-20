В регионе для вакцинации используется 19 мобильных комплексов

За все время в Самарскую губернию поступило более 301 тысячи доз вакцины против коронавируса. Прививки первым компонентом сделали 251 тысяча жителей области, из них завершили вакцинацию, получив инъекцию второго компонента, 155 тысяч. 52% от общего числа привившихся — это люди в возрасте 60+.

Такие данные привел министр здравоохранения области Армен Бенян на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Для удобства населения и повышения доступности вакцинации используются 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в отдаленные районы области и малонаселенные пункты, организована работа мобильных прививочных комплексов возле крупных ТЦ с большим трафиком в Самаре ("Аврора", "Космопорт", "Мега"), в Сызрани ("Монгора").

Открыты два круглосуточных пункта вакцинации — в Самаре (на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125) и Тольятти (на базе поликлинического отделения Ставропольской районной больницы по адресу: ул. Автозаводское шоссе, 5).

Наращиваются поставки вакцины, и это в свою очередь позволяет наращивать темпы вакцинации. Лидерами в этой работе стали Кинель-Черкасская и Сергиевская центральные районные больницы, Похвистневская центральная больница города и района, Новокуйбышевская центральная городская больница, а также Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3.