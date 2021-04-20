На майские праздники в области будет усилен контроль за соблюдением "ковидных" профилактических мер

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова подчеркнула: эпидемиологическая ситуация по-прежнему требует соблюдения ограничительных мер.

Приближаются майские праздники, когда люди традиционно планируют отдых за рубежом, в других регионах страны, в санаториях, на турбазах области. Специалисты напоминают, даже пройдя вакцинацию, чтобы защитить себя и близких от заболевания коронавирусом, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики (масочный режим, социальная дистанция, для пожилых — режим самоизоляции).

На первые майские недели приходятся большие религиозные праздники Пасха и Курбан-Байрам. На оперативном штабе отметили: продолжает действовать принятое ранее постановление Главного санитарного врача Самарской области о противоэпидемических ограничительных мероприятиях в религиозных объединениях Самарской области, и представителям конфессий необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение этих требований.

"Надо также скоординировать работу по вакцинации и максимально ускорять ее темпы, для этого есть возможности, — акцентировал внимание глава региона Дмитрий Азаров. — Хочу вернуться к выступлению Главного государственного санитарного врача по Самарской области Светланы Валерьевны Архиповой, которая рекомендовала усилить контроль за соблюдением режимов, провести контрольные мероприятия. Коллеги, считаю это крайне важным. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к главам муниципальных образований. В эти 10 дней до праздников нужно отработать в режиме максимальной мобилизации с точки зрения контроля — тем легче мы пройдем майские праздники. Особое внимание нужно обратить на уже открывшиеся санатории, турбазы. Важна максимальная мобилизация по отраслям и муниципальным образованиям".