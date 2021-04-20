В июне 2021 г. в Самару поступит 22 новых троллейбуса по договору лизинга

МП "Трамвайно-троллейбусное управление" заключило договор финансовой аренды (лизинга) на приобретение 22 троллейбусов, которые будут совершать пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах. Цена договора составила 310,2 млн рублей, в качестве источника финансирования указаны собственные средства муниципального предприятия.

Речь идет о троллейбусах вместимостью не менее 90 человек, с пандусами, обеспечивающими посадку пассажиров с детскими колясками, пассажиров на инвалидных креслах. Кроме того, каждое транспортное средство должно быть оснащено видеокамерой.

Срок службы троллейбусов должен составлять не менее 15 лет, а гарантийный срок — 24 месяца или 100 тыс. км пробега.

Предполагается, что передача транспорта в лизинг состоится в июне 2021 года.