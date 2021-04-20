Жители региона могут протестировать систему дистанционного электронного голосования

В среду, 21 апреля, начинается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования. Подать заявление для участия в тестировании может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.
В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России. Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 года: будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 года.
"Практика показывает, что избиратели нашего региона всегда с интересом принимают участие в тестировании инновационных технологий. Участие в эксперименте Центризбиркома — это реальная возможность оценить надежность, безопасность и стабильность этой формы голосования. Для нас, как для организаторов выборов, очень важно получить обратную связь с жителями Самарской области, понять, насколько дистанционное электронное голосование востребовано и доступно для каждого", — отметил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.
Последние комментарии
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...