Жители региона могут протестировать систему дистанционного электронного голосования

В среду, 21 апреля, начинается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования. Подать заявление для участия в тестировании может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись на портале gosuslugi.ru.

В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России. Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 года: будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 года.

"Практика показывает, что избиратели нашего региона всегда с интересом принимают участие в тестировании инновационных технологий. Участие в эксперименте Центризбиркома — это реальная возможность оценить надежность, безопасность и стабильность этой формы голосования. Для нас, как для организаторов выборов, очень важно получить обратную связь с жителями Самарской области, понять, насколько дистанционное электронное голосование востребовано и доступно для каждого", — отметил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.