Самарской области выделено 620 млн руб. на реконструкцию участка трассы М-5

Правительство РФ утвердило распределение дополнительных 620 млн руб. на реконструкцию федеральной автодороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке 1034-1042 км.

Об этом сообщил член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский.

Решение о выделении средств было принято Правительством РФ после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский пояснил: "Дополнительные средства выделяются на ускорение реконструкции проходящего через Самарскую область участка этой важной автодороги федерального значения. Напомню, что развитие дорожной сети — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. Руководство Самарской области успешно выполняет национальный проект, с опережением планов ведет модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры. Парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, вместе с Правительством РФ продолжит выделение дополнительных средств поддержки для Самарской области по различным направлениям, в том числе и на дорожное строительство".

Напомним, что в феврале этого года по результатам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром транспорта России Виталием Савельевым области было выделено дополнительно на развитие дорожной сети 4,5 млрд рублей.

Регион по итогам прошлого года занял второе место в стране по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" среди регионов субъектов РФ. В порядок было приведено более 300 км дорог регионального и муниципального значения.

Соответствующее февральское решение Правительства РФ по выделению 4,5 млрд руб. также было одобрено Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке Леонида Симановского.